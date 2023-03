Karatistima Budućnosti sedam medalja u Aranđelovcu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti nastup na internacionalnom turniru u Aranđelovcu završili su sa sedam medalja – tri zlatne i po dvije srebrne i bronzane.

Zlatne medalje osvojili su kataši Filip Bakić u konkurenciji seniora i mlađi senior Rijad Mandić i mješoviti tim u borbama, u sastavu Lazar Lazović, Vuk Bajović i Đurđa Todorović.

Srebrni su bili kataši Strahinja Mujović (2014) i Nina Krulj (2013).

Bronzanim odičjem okitili su se Mandić u konkurenciji seniora i Jagoš Vlahović (2013).

Nadomak medalje bili su Gleb Palhouski (do 35 – 2012. godište), junior Vuk Bajović (do 61) milađi senior Filip Mijanović (do 75), koji su završili kao petoplasirani.

Turnir u Aranđelovcu okupio je više od 700 takmičara iz 65 klubova i devet država.

