Karatistima Budućnosti Kup prijateljstva

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti kao prvoplasirani u generalnom plasmanu završili su nastup na internacionalnom turniru Kup prijateljstva u Mostaru.

Osvojili su 25 medalja – 16 zlatnih, sedam srebrnih i dvije bronzane.

U katama zlatne medalje osvojili su Jagoš Vlahović, Rijad Mandić, Danica Radovanović, Stevan Marković, Strahinja Mujović, Jagos Vlahović (2. nivo), Dražen Sutović, Jagoš Vlahović, Nina Krulj, Mia Ramović, Strahinja Mujović (2.nivo), kata tim 2010/11 u sastavu Drazen Sutović, Vanja Vujošević, Stevan Marković, Oleg Božović.

Srebrne medalje u katama osvojili su Vanja Vujošević i Nina Krulj, a bronzani Oleg Božović.

U borbama zlatne medalje osvojili su Drazen Sutović, Đurđa Todorović, Stevan Marković, ekipa 2010/11 u sastavu Stevan Marković, Dražen Sutović i Vanja Vujošević.

Srebrne su bile Danica Radovanović, Đurđa Todorović, Vasilije Mićunović, Jovana Velimirović i ekipno seniori borbe Vasilije Mićunović, Filip Mijanović i Nikola Popović.

Bronzanu medalju u borbama osvojio je Relja Radulović.

Za najbolje takmicara turnira proglašen je Dražen Sutović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS