Karatistima Budućnosti 15 medalja u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti sa 15 medalja završili su nastup na međunarodnom turniru Baščaršija kup u Sarajevu.

Osvojene su tri zlatne i po šest srebrnih i bronzanih medalja.

Zlatne medalje osvojili su kataši Nina Krulj (2013), Strahinja Mujović (2014) i muški kata tim (2010-2011) u sastavu Dražen Šutović, Stevan Marković i Uroš Stevović.

Srebrni u katama bili su Jagoš Vlahović (2013) i Nina Krulj (2012), a u borbama junior Vuk Bajović(do 55), Nikola Petanović (2013, do 45), Dražen Šutović (2010, do 45) i ekipma u borbama u sastavu Lazar Lazović, Dražen Šutović, Tijana Vujisić, Đurđa Todorović.

Sa bronzanim odličjem nastup su završili u katama kadetkinja Mia Ramović, Dražen Šutović (2010) i Stevan Marković (2011), a u borbama Lazar Lazović

(2011, preko 52), Đurđa Todorović (2011, do 50) i Tijana Vujisić (2010, do 49).

Turnir je okupio 700 takmičara iz 57 klubova.

U okviru tunrira održan je i ekipni meč u borbama između takmičara Budućnosti i reprezentacije kantona Sarajevo.

