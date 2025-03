Karatistima Budućnosti 12 medalja u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Karatisti Budućnosti nastup na tradicionalnom 38. Trofeju Zvezdare – memorijalni turnir Dušan Rakić-Brajan završili su sa 12 medalja – tri zlatne, pet srebrnih i četiri bronzane.

Zlatne medalje osvojili su kadet Dražen Šutović i Ljubica Kostić (2016, apsolutni nivo) u katama i

Strahinja Mujović (2014, do 45) u borbama.

Srebrni su bili Dragutin Stojanović (2014, CB nivo),

Una Mićović (2016, apsolutni i C nivo) i kadetkinja

Anđa Koprivica u katama i kadet Dražen Šutović u borbama (do 57).

Sa bronzanim odčičjima nastup su završili Dragutin Stojanović (2014, apsolutni nivo), senior Vitali Dolgov i Ljubica Kostić (2016, C nivo) u katama i Nikolina Kostić u borbama (2015, preko 40 kilograma).

Turnir u Beogradu okupio je više od 500 takmicara iz regiona.

