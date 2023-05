Karatistima Bijele devet medalja u Sloveniji

Podgorica, (MINA) – Karatisti Bijele nastup na međunarodnom turniru u Postojni završili su sa devet medalja i osvojili četvrto mjesto u generalnom plasmanu.

Okitili su se sa pet zlatnih i po dvije srebrne i bronzane medalje.

Po dva zlatna odličja osvojili su Nenad Đuričić, u konkurenciji kadeta (do 70) i juniora (do 76) i senior Nemanja Mikulić, do 84 i open kategoriji.

Zlatni je bio i Luka Barjaktarović, u konkurenciji dječaka do 12 godina (do 35).

Srebrne medalje osvokili su Aleksa Bjelanović (do 10 godina, do 30) i kadet Lazar Gardašević (do 57), a bronzane Petar Mikulić (do deset godina, do 30 kg) i junior Lazar Gardašević (do 61).

Turnir je okupio 523 takmičara i 67 kluba iz osam država.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS