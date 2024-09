Karatisti Omladinca najuspješniji

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca sa deset zlatnih, tri srebrne i jednom bronzanom medaljom najuspješniji su učesnici prvenstva Crne Gore za kadete, juniore i mlađe seniore u Podgorici.

Isti broj zlatnih odličja osvojili su i karatisti Bara, ali je prvo mjesto zahvaljujući više srebrnih medalja pripalo klubu Žarka Rakovića.

Barani su osvojili i dvije srebrne i osam bronzanih odličja.

Pobjedničko postolje u generalnom plasmanu kompletirala je Iskra sa pet zlatnih, četiri srebrne i tri bronzane medalje.

Kao četvrtoplasirana završila je Bijela (4z, 2s, 2s), peto mjesto zauzeo je Šotokan tim (3z,2s,3s), a šesto Fokus (2z, 2s i 1b).

Među deset najboljih su još Gorštak (2z,1s,1b),

Potoci (1z, 3s, 0b) i Rei (1z, 2s, 3b) i Bratstvo (1z,2s,0b).

Prvaka Crne Gore ima 14 klubova, dok je 20 imalo svog predstavnika u finalu.

Sa medaljom sa prvenstva Crne Gore mogu se pohvaliti 23 kluba.

Šampionat u Nikšiću okupio je 164 takmičara iz 30 klubova.

