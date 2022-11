Karate savez: Ostvareni izuzetni rezultati u Konji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti osvajanjem tri medalje i plasmanom na 13. mjesto u generalnom plasmanu nikada brojnijeg i kvalitetnijeg Svjetskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore ostvarili su izuzetan uspjeh, saopšteno je iz Karate saveza.

Zlatnu medalju osvojio je juniore Emre Saljiu, a bronzane mlađa seniorka Milena Jovanović i kadetkinja Jovana Damjanović.

Saljiu je na putu do finala u kategoriji do 76 kilograma eliminisao Alesandra Bjađonija iz Južnoafričke Republike 2:0, Jusufa Faraga iz Egipta 3:2, Frančeska Hesusa Garsiju iz Meksika 6:0, Kemala Nezirića iz Bosne i Hercegovine 1:0 i u polufinalu sudijskim izjašnjavanjem Vedija Sašuija iz Maroka (0:0).

U finalnom meču pobijedio je Adina Saifa Faresa Banija iz Jordana 6:0.

Saljiu je sredinom juna bio bronzani na Evropskom prvenstvu u Pragu.

U karijeri ima i bronzano odličje u kadetskoj konkrenciji, sa šampionata Evrope u Budimpešti 2020. godine.

“Do titule prvaka svijeta došao sam poslije šest teških mečeva. Spremao sam se dugo. Bilo je teško, posebno prvog dana kada sam imao pet mečeva, ali sve se zaboravlja kada se pobijedi. U finalu odradili smo taktički, dovoljno za pobjedu. Hvala trenerima Žarku Rakoviću, selektoru Dejanu Ivanoviću i naravno mojoj porodici koja je uvijek uz mene”, rekao je Saljiu na konferenciji za novinare.

On je četvrti crnogorski karatista sa titulom prvaka svijeta u nezavisnoj Crnoj Gori, nakon Danila Lučića, Marija Hodžića i Bojana Boškovića, koji je dva puta bio šampion.

Jovanović u meču za treće mjesto i plasman na pobjedničko postolje u konkrenciji mlađih seniorki, kategorija preko 68 kilograma, pobijedila je Ivanu Perović iz Srbije 3:1.

To je njena četvrta medalja na šampionatima Evrope i svijeta u mlađim kategorijama.

Ima još kadetsku bronzu sa šampionata svijeta 2017. na Tenerifima, juniorsko srebro sa Evropskog prvenstvu u danskom Alborgu 2019. i zlatno sa prošlogodišnjeg šampionata Evrope za mlađe seniorke u finskom Tampereu.

“Bilo je teško i naporno, ali sam uspjela. Imala sam pet jakih mečeva, od kojih je onaj za medalju bio možda i najteži. Bila je izuzetna konkurencija, dosta kvalitetnih karatistkinja. Na kraju bila sam najbolja, kad je bilo najpotrebnije. Hvala treneru Žarku Rakoviću, klubu Omladinac i porodici na podršci”, rekla je Jovanović.

Ona je u petak, na startu takmičenja u kategoriji preko 68 kilograma, eliminisala Anusruti Prakaš iz Indije 8:0 i Hrvaticu Miu Greto Zorko 1:0, dok je u meču za polufinale sudijskim izjašnjavanjem poražena od Čehinje Marine Sačove (0:0).

Jovanović je, nakon što je Čehinja plasmanom u finale povukla u repasaž, borbu za medalju izborila pobjedom protiv reprezentativke Kosova Elmedine Istogu 6:1.

Kadetkinja Jovana Damjanović podsjetila je da je u Konji osvojila svoju prvu veliku medalju.

“Zadovoljna sam, ostvarila sam veliki uspjeh, iako mi je žao što sam ostala bez finala. Zadovoljna sam nastupom, konkurencija je bila izuzeno jaka. Svaka protivnica bila je teška na svoj način, za svaku je trebalo druga taktika. Bilo je naporno, ali sam izdržala”, kazala je Damjanović.

Ona je u meču za treće mjesto u kategoriji do 54 kilograma pobijedila Njemicu Aleksandru Volf 6:1.

Damjanović je u četvrtak na startu takmičenja pobijedila Italijanku Siriju Lućani 4:0, dok je u drugom kolu poražena od Maise Ksantini iz Tunisa 2:0, koja je plasmanom u finale povukla u repasaž.

U repasažu kadetkinja Omladinca eliminisala je Korinu Klarić iz Hrvatske 4:1, Dou El Mačuut iz Maroka 1:0 i Lajal Aljarah iz Jordana 3:0.

Selektor juniora Dejan Ivanović kazao je da je ostvaren izuzetan rezultat i za njega očekivan.

“Očekivan je zato što sam znao sa kakavim timom sarađujem, kakve su njihove vrline i takmičarski potencijali. Saljiu je izuzetan momak, kojeg krase najviše ljudske vrline, koje su preduslov za postizanje vrhuinskih rezultata. Put do titule

bio je težak, ali veoma ubjedljiv i atraktivan”, rekao je Ivanović.

On je kazao da je Jordanac u finalu važio za potajnog favorita, ali da je Saljiu vjerom u sebe, klub i reprezentaciju uspio da se domogne titule prvaka svijeta.

“Učestvovalo je 105 država, nikada masovnije i kvalitetnije takmičenje. Mi smo završili na 13. mjestu u generalnom plasmanu. To je najbolji plasman i rezultat od svih država u regionu”, rekao je Ivanović.

Selektor mlađih seniorki Žarko Raković kazao je da je po broju medalja ponovljen rezultat od prije pet godina.

“Ove godine smo imali i dva peta mjesta, odnosno izgubljena dva meča za bronzanu medalju. Nama je cilj da pojačavamo rezultat i na svakom narednom budemo još bolji. Možemo mi mnogo bolje, imamo odlične takmičare, ne samo u Omladincu, dobro se radi. Sljedeća godina je naša, ostvarićemo najbolji rezultat do sada”, rekao je Raković.

Govoreći o rezultatima Omladinca, on je kazao da želi da napravi jedan od najboljih klubova na svijetu.

