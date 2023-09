Karate kamp na Lovćenu okupio više od 60 djece

Podgorica, (MINA) – Ljetnji karate kamp Lovćen 2023, podgoričkog kluba Junior, okupio je na Ivanovim Koritima više od 60 dječaka i djevojčica, saopštili su organizatori.

Navodi se da su pored takmičara tog kluba, čiji je osnivač trofejna crnogorska karatistkinja Milena Milačić, kampu prisustvala i djeca iz drugih crnogorskih klubova.

Kampu su prisustvovali i članovi muškog seniorskog kata tima, osvajači bronzane medalje na poslednjem seniorskom prvenstvu Evrope – Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić.

Oni su na Ivanovim koritima odradili posljednje pripreme pred Balkansko prvenstvo, a ujedno bili su i treneri kampa.

“Organizacija ljetnjeg kampa, koju sprovodimo kao uvod u drugi dio takmičarske godine, pokazala se kao važan segment u poboljšanju fizičke i psihološke pripreme djece za učešće na nacionalnim i međunarodnim turnirima. Za sve učesnike kampa to je bila izuzetna prilika da treniraju sa najboljim takmičarima i trenerima iz Crne Gore”, kazala je Milačić.

Trenerski tandem Almir Cecunjanin i Tanja Dukić vodili su treninge takmičarima u borbama.

“Veliko mi je zadovoljstvo biti u trenerskom timu i prenijeti svoja karate znanja na nove generacije karatista. Moram naglasiti da je naš zajednički cilj da djeci pored karate vještina prenesemo i neke vrijednosti koje će im biti od koristi u životu. Cilj nam je da im pomognemo da zavole sport, da isti postane sastavni dio njihovih života i naravno da onim najtalentovanijim i najupornijim pomognemo u ostvarivanju najvećih sportskih dometa”, rekla je Dukić.

Gostujući trener na kampu, Almir Cecunjanin, kazao je da je zadovoljan organizacijom i dosadašnjom saradnjom karate klubova Junior i Bar.

“Raduje me što je kamp iz godine u godinu sve masovniji. To potvrđuje posvećenost i dobar rad trenera. Vidimo se sljedeće godine na nekom novom mjestu”, kaazao je Cecunjanin.

Karatisti Juniora i Bara već od ponedjeljka nastavljaju sa treninzima u svojim klubovima, a u toku je i upis novih članova u obje karate škole.

