Karate kamp Bijela od 15. do 28. juna

Podgorica, (MINA) – Međunarodni ljetnji kamp Karate kluba Bijela biće održan od 15. do 28. juna, a okupiće više od 150 takmičara iz Crne Gore i regiona, saopštili su organizatori.

Navodi se da će seminar voditi selektori Crne Gore i Hrvatske, kao i treneri iz Bosne i Hercegovine.

Najavljeno je učešće osvajača medalja sa evropskih i svjetskih šampionata u svim starosnim kategorijama.

Učešće na kampu najavili su Hamza Turulja, Rijad Dzuho i Mahir Džuho iz Bosne i Hercegovine, Makedonci Bojan Kostov i Matej Stojanovski, kosovski reprezentativci Melos Gaši i Rigon Baruti i crnogorski borci Nikola Malović, Nemanja Mikulić, Nemanja Jovović, Lazar Potpara i Nenad Đuričić.

Organizator je saopštio da je dolazak do sada najavilo 19 klubova iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova i Sjeverne Makedonije.

