Karamarinovu novi mandat

Podgorica, (MINA) – Dobromir Karamarinov i naredne četiri godine biće na čelu Evropske atletske federacije, odlučeno je na 28. Kongresu te asocijacije u Beogradu.

Predsjednika Evropske atletske federacije birali su delegati iz 49 atletskih federacija.

Karamarinov, dosadašnji predsjednik, dobio je 28 glasova, dok je njegov protivkandidat, Libor Varhanik iz Češke, dobio podršku 21 delegata.

Za potpredsjednike izabrani su Žon Grasija iz Francuske, Aleksandra Šeri iz Velike Britanije i Karin Grute Movin iz Švedske.

Izabrani je i Koncil od 13 članova, u kojem su Slobodan Branković, Frank Kareras, Raul Čapado, Ane Farset, Marton Đulai, Tia Helebut, Ana Kirnova, Jirgen Kesing, Stefano Mei, Gvanka Mikeladze, Anti Filakovski, Erih Teigamagi i Aleksandra Vojneska-Zikova.

Glasanje za izbor Koncila nekoliko puta je ponavljano, dok nije izabaran kompletan sastav od 13 članova.

Kongresu u Beogradu prisustvo je i predsjednik Svjetske atletske federacije Sebastijan Kou, a crnogorski savez predstavljali su predsjednik Milorad Vuletić i generalni sekretar Milan Madžgalj.

Na Kongresa su usvojeni Izvještaji o radu za prethodni ciklus, kao i planovi i programi za naredni period.

Odlučeno je, da bi se osigurala rodna ravnopravnost, po dva predstavnika svakog pola budu izabrana na kombinovane pozicije predsjednika Evropske atletike i potpredjednika.

Prvi put u 53 godine istoriji evropske atletike, dvije žene su potpredsjednice.

Prilikom boravka na Kongresu delegacija Atletskog saveza imala je vise interesatnih i važnih susteta sa predstavnicima Evropske i Balkanske federacije.

U Beogradu se održava Izborni kongres Evropske atletske federacije.

Karamarinov je, tokom svečanog prijema za delegate zemalja učesnica Kongresa, Vuletiću uručio Specijalno priznanje povodom jubileja 75 godina postojanja Atletskog saveza i doprinosa razvoju atletskog sporta u Crnoj Gori.

