Kapitani trener na padel kampu u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Trodnevni reprezentativni padel kamp okupio je u Tivtu 12 takmičara, koji su radili sa jednim od najboljih trenera svijeta Marselom Kapitanijem, saopšteno je iz Padel saveza Crne Gore.

Eminetni gost je trener i vlasnik padel Akademije iz Italije.

Kampu su prisustvovali Nikola Matijević, Nikola Janković, Marko Radoman, Luka Ljubiša, Luka Petranović, Saša Pozojević, Slaven Mitrović, Marko Todorović, Melita Kasalica, Tijana Popović, Vanja Crnadak i Ivanka Simonović.

“Kamp je trajao tri dana. Reprezentativci su proveli preko 17 sati na padel terenu tokom tri dana, što znači da je kamp bio jako naporan i zahtjevan. Bila je to fantastična prilika da naši reprezentativci dobiju mogućnost da rade sa jednim od najboljih trenera svijeta Marselom Kapitanijem, koji ima svoju padel akademiju u Italiji”, kazao je predsjednik Padel saveza Crne Gore Damjan Danilović.

On je kazao da je zadovoljan odzivom i radom sa Marselom Kapitanijem.

“Zahvalio bih se prije svega igračima i igračicama što su se odazvali pozivu i što im je dres reprezentacije pored brojnih obaveza na prvom mjestu. Posebnu zahvalnost dugujem Marselu koji je prihvatio moj poziv da radi sa nama i da njegovo ogromno znanje i iskustvo u budućnosti dijeli sa našom padel reprezentacijom”, rekao je Danilović.

On se zahvalio i generalnom sponzoru SBbet, kao i partnerima Proteini.si, Sportski.me i Padel Montenegro.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS