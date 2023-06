Kadriću spektakularno finale i viza za Baku

Podgorica, (MINA) – Velemajstor Denis Kadrić pobjednik je kvalifikacionog turnira za plasman na Svjetski kup u Bakuu.

On je večeras u Nikšiću, u finalnom meču, savladao Nikolu Đukića i izborio plasman u Baku.

Duel najboljih crnogorskih igrača, dvije čelne table reprezentacije na Olimpijadi u indijskom Čenaju, riješen je u “partiji smrti”.

U partiji po standardnom tempu, nakon početnog ispitivanja snaga u zmajevoj varijanti sicilijanske odbrane, protivnici su se saglasili na remi.

Odluku o pobjedniku krio je “taj brejk”.

“Nakon reduciranja materijala u prvoj partiji po ubrzanom tempu, protivnici su saglasili na remi nakon što je na tabli nastala završnica raznobojnih lovaca. U drugoj partiji viđena je prava borba, nakon spektakularne partije Kadrić je ostao sa topom i pješakom, Đukić sa skakačem i pješakom. Đukić je održao remi i odveo partiju u produžetak po brzopoteznom tempu”, piše u saopštenju Šahovskog saveza.

U prvoj partiji “cugera”, Đukić je ostao sa krivouglim lovcem, pa je i ta partija okončana remijem.

U drugoj partiji Kadrić je osvojio damu za lovca i topa, činilo se da je pred pobjedom, međutim u obostranom cajtnotu Đukić je previdio da može osvojiti damu i prevesti partiju u dobijenu poziciju, a Kadrić je ponavljanjem poteza došao do remija.

Pristupilo se igranju brzopoteznih partija, a pobjednik meča je onaj koji slavi u prvoj partiji.

Kadrić je vodio bijele figure, iz otvaranja je stekao prednost, ali je Đukić vještim manevrima partiju preveo u topovsku završnicu.

Činilo se da je završnica u granicama jednakosti, međutim Đukić je greškom dozvolio Kadriću da pređe u dobijenu poziciju što Kadrić nije propustio i došao je do pobjede u meču.

“Sve pohvale za aktere finala, koji su ljubiteljima šaha omogućili spektakl koji će ostati upamćen. Sjajna borba, izuzetan kvalitet šaha i finale dostojno svih očekivanja. Kadrić je došao do vize za Svjetski kup, koji će biti održan u Azerbejdžanu”, piše u saopštenju.

Organizatori tog turnira bili su Šahovski savez, Opština Nikšic i IPC Tehnopolis.

