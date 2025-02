Kadetsko prvenstvo Crne Gore za vikend u Herceg Novom

Podgorica, (MINA) – Herceg Novi će od petka do nedjelje biti domaćin kadetskog prvenstva Crne Gore u vaterpolu, saopšteno je iz Vaterpolo plivačkog saveza.

Pravo nastupa imaju vaterpolisti rođeni 2011. i mlađi.

Najavljeno je učešće šest timova – Jadran m:tel, Aquatic Verde, Primorac, Budućnost, Budva BR i Nikšić.

Turnir će biti odigran u okviru pet kola.

U prvom kolu rivali će biti Aquatic Verde – Budva BR (17.00), Primorac – Budućnost (18.30) i Jadran m:tel – Nikšić (20.00).

