Kadetska fudbalska reprezentacija na pripremama na Kipru

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore boraviće od 1. do 10. februara na pripremama na Kipru i odigrati dva prijateljska meča, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da su dueli sa reprezentacijom Kipra u sklopu priprema za nastup u elitnoj rundi kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Selektor Goran Perišić za pripreme na Kipru računa na 22 igrača.

Na spisku su: golmani – Ivan Božinović (Grbalj) i Ognjen Milović (Kom);

odbrana – Tomislav Turović (Kom), Bodin Tomašević, Lazar Maraš, Zarija Kumburović (Budućnost), Aleksa Karadžić (Iskra), Bojan Damjanović (Sutjeska), Miloš Vračar (Podgorica) i Lazar Šekularac (Jedinstvo);

vezni red – Stefan Đukanović, Danilo Vukanić, Vasilije Adžić, Andrej Camaj (Budućnost), Andrija Bulatović, Andrija Skrobanović (Kom), Nemanja Radević (TSC, Srbija), Pavle Pićurić, Danilo Ćetković (Sutjeska) i Velid Škrijelj (Novi Pazar, Srbija);

napad: Marko Tadić (OFK Nikšić) i Marko Perović (Budućnost).

Utakmice sa Kiprom na programu su 7. i 9. februara.

