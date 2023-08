Kadetkinje ubjedljive i protiv Irske

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras Irsku 82:45, u drugom kolu B prvenstva Evrope u Podgorici.

To je drugi trijumf crnogorskih košarkašica na šampionatu, nakon što su juče na startu slavile protiv Kipra 81:25.

Izabranice Petra Stojanovića odigrale su izuzetno prvo poluvrijeme i riješile pitanje pobjednika.

Prvu četvrtinu dobile su 30:14, dok je u drugoj bilo 24:2.

Najefikasnija je bila Janja Dragišić sa 24, Ljuba Andrić dodala je 15, a Ksenija Nišavić 11 poena.

Sve djevojke u crnogorskom timu upisale su se u strijelce.

Crna Gora će u trećem kolu, sjutra u 18 sati i 30 minuta, igrati protiv Bugarske.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS