Kadetkinje srebrne u Grčkoj

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore osvojila je srebrnu medalju na Mediteranskom prvenstvu u Grčkoj.

Generacija koju predvodi trener Tatjana Jeraminok u finalu poražena je od Španije 33:20.

Crna Gora je na Mediteranskom prvenstvu upisala pet pobjeda i tri poraza.

Savladala je pobjeda Hrvatsku i Kosovo u grupnoj, a Rumuniju, Tursku i Grčku u glavnoj rundi.

Izgubila je od Italije i Španije u grupnoj fazi i Španije u meču za zlatnu medalju).

U finalu Bojana Peličić i Ksenija Kuzman bile su najefikasnije sa po četiri, dok je Milka Pavlović postigla tri gola.

Po dva puta mrežu protivnica zatresle su Nikolina Milojković i Ksenija Gašević , a po jednom Anika Jovanović, Anđela Guberinić, Hanadi Delić, Mina Petrović i Elena Mitrović.

