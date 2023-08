Kadetkinjama srebrna medalja na EP u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Ženska kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana, sa srebrnom medaljom, završila je nastup na B prvenstvu Evrope u Podgorici.

Crnogorske košarkašice poražene su večeras u finalnom meču od Njemačke 65:57.

Plasmanom u finale izborile su viši rang i A diviziju.

Izabranice Petra Stojanovića do finala došle su sa maksimanim učinkom, a protiv Njemačke prekinule su seriju od šest pobjeda.

Bile su ubjedljive protiv od Kiipra 81:25, Irske 82:45, Bugarske 93:36, Rumunije 61:37 i Estonije 78:41.

Njemačku je do pobjede i zlatne medalje vodila Klara Bilefeld sa 13 poena.

Najefikasnija u crnogorskoj selekciji bila je Ksenija Nišavić sa 21, Sanja Akšam je ubacila 13, a Jelena Bulajić 11 poena.

