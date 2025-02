Kadeti srebrni u Pordenoneu

Podgorica, (MINA) – Muška U16 reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup na Zimskom kupu nacija u Pordenoneu.

Crnogoski odbojkaši u finalnoj utakmici poraženi su od Japana 3:0 (25:22, 25:18 i 25:14).

Japan je do trofja došao sa maksimalnim učinkom.

Crnogorska selekcija turnir u Italiji završila je sa tri ubjedljive pobjede – protiv Vojvodine, Češke i Mađarske, a oba poraza pretrpjela je od Japana.

Posebno priznanje zaslužio je Vukota Čelebić, koji je proglašen za najboljeg srednjeg blokera turnira.

