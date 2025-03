Kadeti slavili protiv Srbije

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je danas u Podgorici, u prijateljskom meču, selekciju Srbije 1:0.

Odlučujući pogodak postogao je Luka Vušurović u 37. minutu, preciznim udarcem po zemlji sa petnaestak metara.

U posljednjim trenucima prvog poluvremena odličnu šansu imao je Vuk Jovović, ali je sa nekoliko metara šutirao iznad gola.

Dobru šansu imao je i Pavle Pejović sredinom drugog poluvremena, ali je rezultat ostao nepromijenjen.

Selektor Radovan Kavaja istakao je da je to bila prva utakmica sa novom generacijom, poslije dva mjeseca priprema.

“Bilo je dobrih stvari, ali i onih na kojima moramo poraditi više da bi sve ovo što uložimo na utakmici imalo veći značaj. Rezultatski nam je značajno za dalji rad, ali nam je falilo više mirnoće da bismo utakmicu sigurnije kontrolisali. Razumijem i umor poslije zahtjevnih priprema i emotivni doživljaj prve utakmice, bez obzira ko je protivnik”, rekao je Kavaja.

