Kadeti poraženi u San Marinu

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je na startu UEFA Razvojnog turnira u San Marinu.

Crnogorski kadeti poraženi su danas na stadionu Akvaviva, u prvom kolu, od Gruzije 2:0.

Gruzija je povela u 37. minutu, nakon šuta Sandra Racijanija sa oko 25 metara.

Konačan rezultat postavio je u 65. minutu Aleksandre Kutateladze, koji je pogodio sa nekoliko metara pošto se lopta uz dosta sreće odbila do njega.

Selektor Radovan Kavaja kazao je da je presudila veća želja za pobjedom rivala, navodeći da je gruzijska selekcija bila agresivnija i čvršća.

“Nijesmo uspjeli adekvatno da odgovorimo na pravi način. Pravili smo dosta loših odluka pri našem posjedu, a nijesmo dobro reagovali u nekoliko situacija, pogotovo u dvije kontre i kod prekida. Nadam se da ćemo uspjeti da se oporavimo i spremimo za utakmicu sa Slovenijom, kazao je Kavaja.

Crna Gora će u drugom kolu, 6 aprila (11.00), igrati sa Slovenijom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS