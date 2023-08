Kadeti na korak od opstanka

Podgorica, (MINA) – Muška kadetska košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je danas Belgiju 83:70, u razigravanju za plasman od 13. do 16. mjesta na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina u Skoplju.

Crnogorski košarkaši tom pobjedom došli su na korak od opstankau A divziji.

Za opstanak u društvu najboljih moraju sjutra pobijediti Sjevernu Makedoniju ili Izrael.

Crnu Goru su do pobjede vodili Đorđe Đukanović i Vuk Ivelja sa po 23 poena.

Đukanović je imao i 18 skokova.

Istakao se i Ilija Škuletić sa 17 poena, devet skokova i osam asistencija.

U belgijskoj selekciji najbolji je bio Džejdin Hadž sa 20 koševa.

