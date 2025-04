Kadeti drugoplasirani u Staroj Pazovi

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore kao drugoplasirana završila je nastup na međunarodnom memorijalnom turniru “Miljan Miljanić” u Staroj Pazovi.

Crnogorski fudbaleri su večeras u finalnom meču, nakon slabijeg izvođenja jedanaesteraca, poražena od Srbije 5:4.

U regularnom toku utakmice bilo je 1:1.

Srbija je povela pogotkom Vilijama Milvuda u 54, da bi konačan rezultat postavio Miloš Šekularac u prvom minutu sudijske nadoknade, nakon dobre asistencije Adnana Hajdarpašića.

U prvom poluvremenu Nikola Vukoje je bio tri puta u izglednoj poziciji, ali nije uspio da zatrese mrežu rivala.

Selektor Radovan Kavaja kazao je da su crnogorski kadeti odigrali još jednu dobru utakmicu.

“Prvo poluvrijeme bilo je bogatije igrom i šansama, međutim, kada ne postignete gol protiv ovakve reprezentacije, dolazite u situacija da ste u rezultatskom zaostatku. Kasnije smo se vratili igrom i izjednačili. Ipak, ovog puta me od poraza više brine povreda Nikole Vukoja, nadam se da će se uskoro vratiti i biti sa nama na terenu”, kazao je Kavaja.

