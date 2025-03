Jusufđokaj srebrni, Gegaju bronzana medalja u Barseloni

Podgorica, (MINA) – Član Tekvondo kluba Besa, Benan Jusufđokaj, osvojio je srebrnu medalju, dok je Leo Gegaj bio bronzani na međunarodnom turniru Džordan open u Barseloni.

Jusufđokaj je do finala u olimpijskoj kategoriji do 68 kilograma došao nakon tri pobjede protiv predstavnika Engleske, Španije i Francuske.

U borbi za zlato, u neizvjesnoj završnici, poražen je od domaćeg borca.

U kategoriji do 80 kilograma, Gegaj je upisao dva ubjedljiva trijumfa, a u polufinalu zaustavio ga je domaći borac.

“Zadovolan sam nastupom naših takmičara, jer smo imali dvoipomjesečnu pauzu zbog povreda i finansiskih poteškoća da počnemo ranije sa takmilčenjima”, kazao je trener Bese Nikola Gegaj agenciji MINA.

Turnir je okupio više od 400 takmicara iz 44 kluba i 12 država.

“Izuzetno kvalitetno takmičenje okupilo je borce iz Francuske, Luksemburga, Jordana, Indije, Engleske, Italije, Irske, Sirije, Rumunije, Maroka, Crne Gore i Španije”, kazao je Gegaj.

