Juniorke Valdanosa i juniori Novoga prvaci Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Juniorke ulcinjskog Valdanosa i juniori hercegnovskog kluba Novi prvaci su Crne Gore u stonom tenisu.

Valdanos je do titule šampiona došao nakon maksimalnog učinka na oba turnusa.

Sestre Katarina i Lara Franeta i Mia Živanović u odlučujućem meču savladale su, poslije velike borbe, najvećeg rivala, ekipu beranskog Budima, 3:2.

Za beranski tim nastupale su Anastasija Vujović, Nikolina Maksimović i Kalina Božović.

Trijumf ulcinjskom sastavu u odlučujućoj, petoj partiji, donijela je Katarina Franeta, koja je 3:2 u setovima savladala Kalinu Božović.

Treće mjesto osvojile su juniorke Budućnosti.

Bez poraza trofej su osvojili i juniori Novoga.

Šampionski tim činili su Milan Vučetić, Uroš Mrkajić, Đorđije Rahović i Alen Šukurica.

U derbiju su 3:0 pobijedili ekipu Spina, koja je na kraju osvojila drugo mjesto.

Pobjednički podijum kompletirali su stonoteniseri Budućnosti.

Narednog vikenda bice odigrani drugi turnusi ekipnog prvenstva za kadete i kadetkinje.

