Juniorima Budućnosti titula prvaka

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnosti Voli osvojili su titulu prvaka Crne Gore u juniorskoj konkurenciji.

Budućnost je danas u finalu završnog turnira, u gradskom derbiju, pobijedila Podgoricu 72:64.

Imala je Podgorica 10 poena prednosti u prvom poluvremenu, 30:20, ali je Budućnost serijom 12:0 stigla do 54:45, imala i maksimalnih 11 viška – 62:51 i osigurala trofej.

Sudar je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 18 poena, 15 je dodao Minić, a po 10 Janković i Mirković.

U ekipi Podgorice 15 poena Brajovića, po 13 su ubacili Radunović i Bošković.

U meču za treće mjesto Mornar Barsko zlato je bio bolji od Montenegra 86:58.

