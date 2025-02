Juniori na MEVZA turniru u Zadru

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska reprezentacija biće prvi odbojkaški predstavnik Crne Gore na nekom turniru Srednjeevropske odbojkaške zonalne asocijacije (MEVZA), saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Selekcija igrača rođenih 2006. godine i mlađih takmičiće se na turniru koji će od 13. do 16. marta biti odigran u Zadru.

Crnogorski mladi odbojkaši igraće u grupi A sa hrvatskim timom Ribola Kaštele, Kečkemet junior sportom iz Mađarske i ekipom SŠŠ Voleybal Trenčin iz Slovačke.

U grupi B muškog turnira su češki Brno, izraelski Ramat Aviv i mađarski Penzugi.

U konkurenciji odbojkašica igraće hrvatske ekipe Olimpik i CRO team, kiparski timovi Lemesos i Apolon Limasol, češki Olimp iz Praga, mađarski Bekeščabai, slovačka Nitra, a izraelski Ramat imaće predstavnice i na ženskom turniru.

Direktor MEVZA lige Frane Zanić kazao je da je oduševljen pokretanjem klupskog prvenstva za juniorske timove iz svih devet država članica MEVZA, kao i Crne Gore, koja će imati predstavnike na prvom turniru u Zadru.

“Nadam se da ćemo u budućnosti organizovati još ovakvih takmičenja na nivou Evropske odbojkaške federacije”, kazao je Zanić i dodao da će na turniru prisustvovati gosti iz evropskih i svjetskih odbojkaških federacija i pohvalio Hrvatsku kao odličnog domaćina za ovako značajno takmičenje”, rekao je Zanić.

Crna Gora će turnir početi duelom sa Ribola Kaštelom (11.30), a prvog takmičarskog dana igraće i sa Trenčinom.

Dan kasnije grupnu fazu zaključiće utakmicom sa Kečkemetom, a 15. marta planirana su polufinala u kojima će učestvovati po dvije najbolje ekipe iz grupa.

Posljednjeg dana turnira, 16. marta, igraće se mečevi za plasman, što znači da crnogorske odbojkaše čekaju makar četiri kvalitetna meča.

“Prvo učešće crnogorskih selekcija na MEVZA prvenstvu označava veliki korak naprijed i priliku da naši mladi talenti steknu međunarodno iskustvo i pokažu svoj kvalitet na regionalnoj sceni”, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

