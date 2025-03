Jugopetrol nastavlja saradnju sa Košarkaškim savezom

Podgorica, (MINA) – Košarkaški savez nastavlja uspješnu saradnju sa kompanijom Jugopetrol AD, EKO benzinskim stanicama, koja će od ove godine biti sponzor i svih seniorskih liga, saopšteno je iz te asocijacije.

U narednom periodu lige nositi naziv Prva A i B EKO muška crmogorska i Prva A EKO žensko crnogorska košarkaška liga.

Obnovljeni ugovor potpisali su predsjednica Košarkaškog saveza, Jelena Dubljević i izvršni direktor Jugopetrola, Vasilis Panagopulos.

Dubljević je podsjetila da je KSCG prošle godine pomogao klubovima u više segmenata, navodeći da su imali i kartice za gorivo, kako bi lakše organizovali putovanja na gostovanjima.

“Zahvaljujući novom sponzorstvu Jugopetrola učesnici Lige mladih, kao i I B MCKL i I A ŽCKL imaće besplatne putne troškove za gostovanje i ove godine.

“To je velika pomoć i svakako da smo zbog toga ponosni što je Jugopetrol kao društveno odgovorna kompanija ostala u našem sponzorskom pulu. Ovo je godina brojnih izazova i slijedi veoma uzbudljiv period za brojne naše selekcije, tako da će nam mnogo značiti nastavak saradnje sa Jugopetrolom”, rekla je Dubljević.

Izvršni direktor Jugopetrola Vasilis Panagopulos, istakao je kontinuiranu podršku koju ta kompanija pruža crnogorskoj košarci.

“Ponosni smo što obnavljamo partnerstvo sa Košarkaškim savezom Crne Gore, potvrđujući našu posvećenost razvojusporta i mladih u zemlji. Naša stalna podrška odražava uvjerenje da košarka ima moć da inspiriše zajednice i podstakne dalji uspjeh. Radujemo se još jednoj uspješnoj godini saradnje, rasta i postignuća, kako na terenu tako i van njega, i želimo puno uspjeha reprezentacijama na Eurobasketu 2025”, rekao je Panagopulos.

