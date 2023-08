Jezero slavilo na DG areni

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Jezera pobijedili su večeras na DG areni ekipu Mladost Lob.beta 2:1, u premiejrnom meču šestog kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Plavski tim upisao je treći trijumf i sa utakmiciom više preuzeo čelnu poziviju na tabeli.

Slavio je golovima Nikole Jovićevića u 38. i Lukasa Bareta u 45. minutu.

Priliku da se upiše u strijelce imao je i Balša Tošković u 21. minutu, ali nije realizovao jedanaesterac, odnosno njegov udarac odbranio je golman Miloš Dragojević.

Jedini pogodak za Mladost postigao je Aleksa Maraš u 65. minutu.

Mladost, koja je debitant u Prvoj ligi, produžila je seriju od pet utakmica bez trijumfa, a jedini trijumf ostvarila je na startu protiv Budućnosti.

Ostale četiri utakmice biće odigrane u subotu.

U 18 sati i 30 minuta sastaće se Petrovac i Sutjeska Meridianbet, dok su za 20 sati su zakazani dueli Budućnost – Arsenal, Dečić – Rudar i Mornar – Jedinstvo Franca.

