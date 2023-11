Jauković ponovo u dresu Budućnosti

Podgorica, (MINA) – Crnogorska reprezentativka, Đurđina Jauković, naredne sezone nosiće dres Budućnost Bemaksa, saopšteno je iz podgoričkog rukometnog kluba.

Jauković, se nakon četiri godine ponovo vraća u Budućnost, a sa podgoričkim klubom potpisala je jednogodišnji ugovor.

Ona je druga povratnica u redove Budućnosti, nakon što je ugovor nedavno potpisala Jelena Despotović.

Lijevi bek francuskog Bresta trenutno se oporavlja od teške povrede, nakon što je početkom oktobra ponovo pokidala ligamente koljena.

“Jasno je da će imati dovoljno vremena da se oporavi do početka priprema za novu sezonu, a da se nakon toga, uz podršku stručnog štaba i medicinskog tima Budućnosti, vrati na prepoznatljivi nivo, kada je igrala značajnu ulogu u dresu Bresta u Ligi šampiona i bila jedna od najzaslužnijih za bronzanu medalju Crne Gore na prethodnom Evropskom prvenstvu”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Navodi se da će, uz Jauković i Despotović, u timu za narednu sezonu biti još nekoliko crnogorskih reprezentativki – Ivona Pavićević, Ivana Godeč, Anastasija Marsenić i Nađa Kadović.

“U toku su pregovori sa još nekoliko mlađih igračica iz aktuelnog sastava Budućnosti, ali i mlađim igračicama iz Rudara, što je potvrda da nova uprava kluba želi da vrati Budućnost u vrh evropskog rukometa, uz oslonac na domaće igračice”, saopšteno je iz ŽRK Budućnost Bemaks.

