Jang predavač na dvodnevnom seminaru u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Amerikanac Majk Jang, jedan od najboljih svjetskih stručnjaka u oblasti kondicione pripreme sportista, biće gost i predavač na dvodnevnom seminaru Dugoročan razvoj mladih sportista, saopšteno je iz Crnogorske asocijacije za unapređenje zdravlja (CAUZ).

Seminar biti održan u subotu i nedjelju u Sportskom kulturnom centru Univerziteta Crne Gore u Podgorici, a okupiće kondicione i fitnes trenere iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Bugarske i Kosova.

Američki stručnjak, sa preko 20 godina iskustva i izuzetnim rezultatima u karijeri, kazao je da mu je zadovoljstvo što će, nakon februara ove godine, svoje znanje ponovo dijeliti u glavnom gradu Crne Gore.

“Veoma sam uzbuđen što se vraćam u Crnu Goru gdje ću održati dvodnevni seminar o dugoročnom razvoju mladih sportista. O istoj temi predavao sam u Velikoj Britaniji, Australiji, Austriji i Sjedinjenim Američkim Državama. Cilj je edukacija i stručno usavršavanje trenera”, rekao je Jang.

On smatra da je nepoželjno, a potencijalno i opasno, trenirati mlade sportiste poput njihovih starijih i razvijenijih kolega.

“Predavaću o senzitivnim periodima za razvoj motoričkih sposobnosti, a naročito o treningu snage, brzine i agilnosti. Veoma me raduje broj učesnika i svi ćemo sigurno mnogo naučiti jedni od drugih”, rekao je Jang.

Iz Crnogorske asocijacije za unapređenje zdravlja saopštili su da su, kao organizatori seminira, ponosni što drugi put mogu ugostiti Janga i da im je cilj edukacija i stručno usavršavanje trenera, kroz sticanje novih znanja i vještina.

