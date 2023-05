Jadranu trofej Jadranske lige u konkurenciji mlađih juniora

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti hercegnovskog Jadrana pobjednici su regionalne Jadranske lige, u konkurenciji mlađih juniora (U16).

Jadran je do trofeja došao sa maksimalnim učinkom na turniru u Novom Sadu.

Jadran je u grupi slavio protiv Košutnjaka (8:6), Vojvodine (14:4), Primorje (17:8) i selekcije Slovenije (16:10), u polufinalu je eliminisao Jug (13:9), dok je u finalu savladao Šabac rezultatom 22:15.

U finalnom meču istakao se Danilo Stupar sa sedam golova.

Stupar je proglašen za najboljeg igrača turnira.

Iz hercegnovskog tima je i najbolji golman, a nagradu je dobio Aleksa Mandić.

Primorac je na kraju zauzeo peto mjesto, pobjedom nad selekcijom Slovenije 11:10.

Mladi Kotorani su prethodno u grupi pobijedili Budvu (10:4), a izgubili od Juga (8:10), Šapca (11:16) i Zadra (6:11), da bi u prvom meču razigravanja od 5. do 8. pozicije savladali Košutnjak (17:15).

Budva je takmičenje završila na devetom mjestu, a u meču za plasman bila je bolja od domaćina Vojvodine (12:9).

U grupi je savladala Zadar (16:15), a poražena je od Juga (9:13), Primorca (4:10) i Šapca (9:12).

