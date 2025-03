Jadranski biser naredne sedmice u Splendidu

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni međunarodni bokserski turnir Jadranski biser biće održan od 3. do 9. marta u bečićkom hotelu Splendid, a okupiće borce iz 21 države, saopštili su organizatori manifestacije.

Navodi se da će turnir biti održan 34. put, a da treću godinu zaredom ima status Svjetskog kupa za uzrast omladinaca.

Prethodio mu je međunarodni kamp omladinaca, kao i kamp za seniorke koje se pripremaju za Svjetsko prvenstvo u Nišu od 8. do 17. marta.

Predsjednik BSCG Aleksander Klemenko kazao je da je Jadranski biser, imajući u vidu učešće najvećih bokserskih sila (Kube, Rusije, Kazahstana, Uzbekistana), zvanično proglašen za najjači na svijetu za boksere u uzrastu 17-18 godina.

“Ponosni smo i na to što smo organizatori međunarodnog kampa za seniorke, koje se pripremaju za Svjetsko prvenstvo u Nišu, među kojima su i neke olimpijske, svjetske i evropske šampionke. Mi smo, što se tiče organizacije uradili sve na vrhunskom nivou, tako da su svi zadovoljni i vjerujem da će ostvariti svoje ciljeve na šampionatu u Srbiji”, reao je Klemenko na konferenciji za novinare.

On je podsjetio da su bili organizatori i međunarodnog kampa za omladince, na kojem su se za Jadranski biser pripremali bokseri iz Srbije, Rusije, Bjelorusije, Sejšela, Njemačke i Crne Gore.

“To je još jedna potvrda da se Crna Gora u svijetu sve više prepoznaje kao zemlja boksa”, rekao je Klemenko.

Selektor crnogorske reprezentacije Nikola Ružić je podsjetio da je Jadranski biser najstarija međunarodna bokserska revija u Crnoj Gori.

On je kazao da je srećan što je nekada jednodnevni turnir sada prerastao u Svjetski kup sa sedam-osam takmičarskih dana.

“I ove godine nas očekuje izuzetna konkurencija, jer nastupaju najbolji bokseri u uzrastu omladinaca iz 21 države svijeta sa četiri kontinenta i oko 250 učesnika. Osvrnuo bih se i na ova dva međunarodna trening kampa koja smo imali uporedo, za koje smo obezbijedili vrhunske uslove za rad, počev od treninga, ishrane, smještaja i svega propratnog što je potrebno za kvalitetnu pripremu”, rekao je Ružić.

Prema njegovim riječima, to je za crnogorske boksere, koji su prošli kroz kamp, bilo veliko, dragocjeno iskustvo.

“Trenirati sa najboljim na svijetu u uzrastu mladih nema cijenu”, rekao je Ružić.

Selektor ženske bokserske reprezentacije Srbije Mirko Ždralo istakao je izuzetnu saradnju Bokserskih saveza dvije države u realizaciji zajedničkih priprema i treninga.

“Izuzetno sam ponosan i na činjenicu da će Srbija prvi put biti domaćin Svjetskog prvenstva u boksu za žene. U Nišu će naša reprezentacija nastupiti u kompletnom sastavu, sa predstavnicama u svih 12 kategorija. Dobro smo se spremili i vjerujem da imamo kvalitet da Srbiji donesemo prvu svjetsku medalju u ženskom boksu”, rekao je Ždralo.

Reprezentativka Srbije Sara Ćirković kazala je da su imale odlične pripreme na kampu, jake sparinge sa bokserkama iz raznih zemalja.

“Spremna sam i fizički i psihički i jedva čekam da počnu borbe. Moja su očekivanja velika, mogu reći i realna. Želim da se upišem u istoriju srpskog boksa i svojoj zemlji donesem svjetsku medalju”, rekla je Ćirković.

