Jadran ubjedljiv protiv Primorca

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana ostvarili su pobjedu na startu finalne serije prvenstva Crne Gore.

Jadran je večeras u Herceg Novom pobijedio

Primorac 11:5.

Domaći tim do pobjede vodio je Đuro Radović sa tri gola, po dva su postigli su Pavel Halturin i Danilo Radović, a po jedan Danilo Stupar, Uroš Vučurović i Matija Sladović.

U Primorcu, dva pogotka Marka Mršića, po jedan Bojana Paunovića, Srđana Janovića i Balše Vučkovića.

U finalnoj seriji igra se na tri dobijena meča.

Nredna utakmica je 1. maja u Kotoru.

