Jadran sutra protiv Juga, Mladost rival Primorcu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana i Primorca nastaviće sjutra takmičenje u regionalnoj Premijer ligi.

Jadran će u 18 sati pred svojim navijačima igrati sa Jugom iz Dubrovnika.

Sat kasnije Primorac će u Varaždinu biti gost zagrebačke Mladosti.

U A1 ligi, za sjutra zakazan je i duel Katara i Naisa u Kotoru (19).

Niški tim biće gost i vaterpolista Budućnosti, u nedjelju u Podgorici (18).

