Jadran pobjedom do prvog mjesta

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran M:tela pobijedili su u Herceg Novom ekipu Solarisa iz Šibenika 20:11 i osigurali prvo mjesto u regionalnoj Premijer ligi uoči finalnog turnira.

Novljani su regularni dio okončali sa 57 bodova.

Tim Vladimira Gojkovića do pobjede vodio je Dmitrij Holod sa pet golova, po tri su postigli Danilo Radović i Vuk Milojević, dva Strahinka Gojković, a po jedan Tadija Matijašević, Jovan Vujović, Đorđe Lazić, Aleksandar Ivović, Matija Sladović, Vasilije Radović i Danilo Stupar.

Plasman na finaalni turnir, pored Jadrana, izborili su Novi Beograd, Jadran iz Splita i Radnički, koji je rival crnogorskog vicešampiona u polufinalu.

