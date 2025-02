Jadran m:tel slavio protiv Juga

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran m:tela pobijedili su večeras u Herceg Novom dubrovački Jug 12:9, u utakmici 17. kola regionalne Premijer lige.

Hercegnovski tim upisao je 14. trijumf u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojem ima i tri poraza.

Ekipa trenera Vladimira Gojkovića tokom cijelog meča bila je u vođstvu, a pitanje pobjednika riješila je sredinom posljednjeg dijela sa dva vezana pogotka za vođstvo 11:8.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Dmitri Holod sa tri gola, dvostruki strijelci bili su

Jovan Vujović i Danilo Radović, dok su se po jednom upisali Đorđe Lazić, Strahinja Gojković, Matija Sladović, Vuk Milojević i Vasilije Radović.

U dubrovačkom timu po dva gola postigli su Vlaho Pavlić i Marko Žuvela.

