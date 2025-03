Jadran m:tel bez finala

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran m:tela nijesu uspjeli da se plasiraju u finale završnog turnira Regionalne Premijer lige.

Jadran je večeras u Herceg Novom, u polufinalnom meču, poražen od imenjaka iz Splita 12:9.

Pitanje pobjednika riješila je serija od 7:0

splitskog tima, za vođstvo od 8:2.

Domaćin je u trećem minutu, pogotkom Dmitrija Holoda iz peterca, poveo 2:1, nakon čega je uslijedio period od gotovo 15 minuta bez datog gola.

Ekipa iz Splita je do kraja prve četvrtine napravila preokret i povela 3:2, a u drugoj seriju produžila sa još pet pogodaka na vožstvo od 8:2 na polovini meča.

Ekipa trenera Vladima Gojkovića je smanjila na 8:5, ali su gosti ponovo vratili prednost na pet golova i ostatak meča lipili rezultatske neizvjesnosti.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, na čijem se golu istakao Marko Mijač, bio je Zvonimir Butić sa tri, dok su po gol manje postigli Marino Čagalj, Loren Fatović, i Markus Berehulak.

U ekipi iz Herceg Novog dvostruki strijelci bili su Danilo Radović i Strahinja Gojković.

U drugom polufinalu, u 20 sati i 30 minuta, sastaće se Novi Beograd i Radnički iz Kragujevca.

