Jadran i Primorac sjutra za polufinale Eurokupa

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadran m:tela i Primorca odigraće sjutra revanš utakmice četvrtfinala Eurokupa.

Primorac će u Kotoru, u 17 sati i 30 minuta, igrati protiv Sabadelja.

Španski tim prvi duel u svom bazenu dobio je 17:9.

Legendarni as Primorca i crnogorske reprezentacije Draško Brguljan kazao je da njegov tim, nakon ubjedljivog poraza, očekuje težak revanš.

“Nadam se da ćemo, prije svega, dati sve od sebe, potrudićemo se da svaki elemenat igre odradimo maksimaln. Vjerujemo u pobjedu, ako se ukaže prilika za neko stizanje, iskoristićemo je. Sabadelj je jedna vrhunska ekipa koja nas je “pregazila” u toj prvoj utakmici, evo prilike da im pokažemo da nismo toliko slabiji od njih”, rekao je Brguljan.

Jadran će u svom bazenu, u 19 sati, ugostiti Mladost, koja je u Zagrebu slavila 12:8.

“Iz Zagreba donosimo veliki zaostatak sa četiri gola razlike. Nadam se da ćemo bolje početi meč, da nadoknadimo taj gubitak i da prođemo u dalji tok takmičenja”, kazao je vaterpolista Jadrana Matija Sladović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS