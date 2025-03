Iznenađujući trijumf Katarine Trupe

Podgorica, (MINA) – Austrijska skijašica Katarina Trupe pobjednica je slaloma u Oreu.

Ona je bila šesta nakon prve vožnje, a do pobjede došla je u ukupnom vremenu minut, 42 sekunde i osam stotinki.

To je njen prvi trijumf u Svjetskom kupu, a nakon više od godinu i po ponovo je na pobjedničkom postolju.

Kao drugoplasirana, sa pet stotinki zaostatka, završila je njena sunarodnica Katarina Linsberger, dok je treće vrijeme imala vodeća nakon prve vožnje, Amerikanka Mikaela Šifrin sa 19 stotinki slabijim vremenom od pobjednice.

Na četvrtom mjestu završila je Šveđanka Ana Sven Larson, peta je bila Švajcarkinja Vendi Holdener, a šesta Amerikanka Pola Molcan.

Hrvatica Zrinka Ljutić, koja je u Oreu imala deseto vrijeme, vodeća je u plasmanu slaloma sa 515 bodova i 41 više od Švajcarkinje Kamil Rast.

Linsberger je treća sa 464 boda.

U generalnom poretku na čelu je Federika Brinjone sa 1294 boda.

Švajcarkinja Lara Gut-Behrami je druga sa 972, dok treće mjesto zauzima Ljutić sa 790 bodova.

