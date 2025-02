Ivković kandidat za Kuću slavnih

Podgorica, (MINA) – Trofejni košarkaški stručnjak

Dušan Ivković kandidat je za Kuću slavnih u Springfildu, saopšteno je na početku Ol-star vikenda u San Francisku.

Ivković je i ranije bio kandidat za ulazak u Kuću slavnih, a sada je potvrđeno da je među finalistima, kao jedini kandidat van Sjeverne Amerike.

Na svečanosti objavljena su imena svih 17 kandidata

Najavljeno je da će Nova klasa biće predstavljena 5. aprila, a osim Ivkovića čine je i reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, koja je nastupala na Olimpijskim igrama 2008. godine.

Kandidati su i Karmelo Entoni, Ban Vilijams, Dvajt Hauard, Markis Džonson, Džeri Velš, sudija Deni Kroford, treneri Bili Donovan i Mark Fju.

U konkurenciji dama na listi su košarkašice Dženifer Azi, Sju Bird, Silvija Fouls, Maja Mur i Molin Bolin.

U kategoriji doprinos košarci kandidati su Miki Erison i Tal Brodi.

“Nova klasa biće predstavljena 5. aprila u San Antoniju, na Fajnal foru NCAA šampionata za muškarce”, stoji u saopštenju Komiteta Kuće slavnih.

Ivković je jedan od najvećih evropskih košarkaških trenera svih vremena.

Kao selektor reprezentacije Jugoslavije bio je svjetski i trostruki evropski šampion, osvajač olimpijskog srebra.

Sa Srbijom je bio vicešampion Evrope 2009. godine.

U klupskoj karijeri pored pehara u domaćim prvenstvima, osvajao je dva puta Evroligu sa Olimpijakosom, Kup Radivoja Koraća sa Partizanom i PAOK-om, Kup Rajmunda Saporte sa AEK-om i ULEB kup sa Dinamom iz Moskve.

Ivković je preminuo 16. septembra 2021. godine.

