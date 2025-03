Iskra i Grbalj bez pobjednika

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Iskre i Grblja igrali su danas u Danilovgradu neriješeno 1:1, u posljednjem meču 20. kola Druge crnogorske lige.

Ekipa iz Radanovića povela je golom Nikole Liješevića u 25. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Jovan Perišić u 89. minutu.

Pobjednika nije bilo ni u jučerašnjem dijelu Lovćena i vodeće Mladosti, koji su na trening kampu Fudbalskog saveza igrali neriješeno 2:2.

Lider šampionata poveo je golom Lazara Kneževića u 14. minutu.

Izjednačio je Luka Drmač u 21, a potpuni preokret donio je Matija Pejović u 33. minutu.

Konačan rezultat postavio je Igor Vukčević u 62. minutu.

Pred svojim navijačima na startu proljećnog dijela šampionata slavila je Podgorica, koja je na DG areni slavila protiv Rudara 2:1.

Podgorički sastav do četvrte pobjede vodio je Nikola Pavlićević, golovima u 50. iz jedanaesterca i 73. minutu.

Jedini pogodak za Rudar postigao je Musa Auval Jahaja u 61. minutu.

Bez golova i pobjednika završen je duel Ibra i Igala u Rožajama.

U ovom kolu slobodan je bio Kom.

Mladst je, nakon 20. kola, vodeća na tabeli sa 41 bodom.

Rudar je drugi sa 36, na trećem mjestu je Igalo sa 29, dok je četvrti Lovćen sa 25 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS