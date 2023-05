Internacional pobijedio Ibar

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri podgoričkog Internacionala upisali su pobjedu na startu baraža za popunu Druge crnogorske lige.

Klub koji je formiran prije dvije godine savladao je u Podgorici, u prvom kolu doigravanja, rožajski Ibar 4:1.

Domaći sastav, koji sa klupe predvodi Zoran Tripković, poveo je golom Japanca Kiotake Hisona u 5. minutu, nakon greške rožajskog golmana Radoša Dubljevića.

Na 2:0 povisio je Đorđe Mujović u 31. minutu, efektnim pogotkom iz slobodnog udarca.

Sve dileme oko pobjednika riješio je Miro Tomić u 49. minutu iz jedanesterca.

Na 3:1 smanjio je rezervista Mirzet Murić u 59, a konačan rezultat postavio je Jovan Perišić u trećem minutu sudijske nadoknade.

Internacional je od 73. minuta igrao sa igračem manje, nakon što je zbog dva žuta kartona isključen Miloš Dragaš.

U drugom kolu, 28. maja, u Rožajama sastaće se Ibar i Lovćen, dok će u posljednjem kolu, 1. juna, rivali biti Lovćen i Internacional.

Prema propozicijama, igra se po jednokružnom bod sistemu svako sa svakim, a plasman u Drugu ligu izboriće dvije najbolje ekipe.

