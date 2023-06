IMZE – Radović bez finala

Podgorica, (MINA) – Stonoteniser Filip Radović nije uspio da se plasira u finale stonoteniskog turnira na Igrama malih zemalja Evrope (IMZE).

On je danas u polufinalnom meču poražen od predstavnika Malte, Feliksa Vecela, 3:0.

Radović je plasmanom u polufinale osigurao bronzanu medalju.

On je u grupi ostvario tri pobjede, nad Mladenovićem iz Luksemburga (3:1), Gemijaninijem iz Monaka (3:2) i Giardijem iz San Marina (3:1), da bi u četvrtfinalu bio bolji od predstavnika Malte Dimitrija Prokovcova (3:2).

Radović je osvojio bronzanu medalju i u dublu sa Filipom Radulovićem.

