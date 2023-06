IMZE – Papaziju četvrto mjesto

Podgorica, (MINA) – Crnogorski atletičar Amir Papazi kao četvrtoplasirani završio je takmičenje u bacanju koplja na Igrama malih zemalja Evrope.

Do tog plasmana došao je hicem od 63,56 metara.

Crnogorski atletičari na Malti osvojili su tri medalje – po jednu zlatnu, srebrnu i bronzanu.

Zlatnu medalju osvojio Danijel Furtula u bacanju diska, Tomaš Đurović je bio srebrni, a Risto Drobnjak bronzani u bacanju kugle.

