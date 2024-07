Holandija ubjedljiva protiv Rumunije

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Holamdije plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Holandija je večeras u Minhenu, u osmini finala, savladala Rumuniju 3:0.

Ubjedljiv trijumf i konačnih 3:0 i ne pokazuje na pravi način dominaciju tima Ronalda Kumana, koji je slavio golovima Kodija Gakpa u 20 i rezerviste Danijela Malena u 83. i trećem minutu sudijske nadoknade.

Holandija će u četvrtfinalu igrati sa bolji iz večerašnjeg duela Austrije i Turske u Lajpcigu.

U ostalim četvrtfinalnim duelima sastaće se Njemačka – Španija, Engleska – Švajcarska i Francuska – Portugal.

