Herceg Novi prvi finalista EPCG Superlige

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog prve su finalistkinje EPCG Superlige.

Herceg Novi je večeras u Igalu, u drugom meču polufinala, savladao Albatros 3:0 (25:18, 25:18 i 25:14).

Maksimalnim rezultatom dobio je i prvi međusobni duel.

Najefikasnija u redovima Herceg Novog bila je kapitenka Ralitsa Vasileva sa 15, Anamarija Galić je upisala 12, dok je Daria Čabonenko dodala 10.

Kod Albatrosa, Karolina Pidhurska je bila najefikasnija sa sedam, dok je poen manje upisala Marija Tuševljak.

Protivnika u finalu, Herceg Novi će saznati u nedjelju, kada će se u 16 sati u dvorani Topolica, u odlučujućem meču, sastati Luka Bar i Budućnost Volley.

