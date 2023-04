Herceg Novi prvak Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog nove su prvakinje Crne Gore.

Hercegnovski tim je večeras u Igalu, u trećem meču finalne serije, savladao Galeb Liko Soho Group 3:0 (25:22, 25:13 i 25:19) i sa 3:0 u pobjedama osvojio trofej.

Do titule prvaka Crne Gore, prve u klupskoj istoriji, došao je bez izgubljenog seta.

Nedavno je sa maksimalnim učinkom osvojio i trofej Kupa Crne Gore.

