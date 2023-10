Herceg Novi na kvalifikacionom turniru za Ligu šampiona

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Herceg Novog učestvovaće na turniru prve runde kvalifikacija za CEV Ligu šampiona, koji će od sjutra do subote bito odigran u Zagrebu.

Rivali crnogorskom prvaku biće zagrebačka Mladost, Gacko i belgijski Asteriks.

Mladost će biti i prvi rival ekipe Herceg Novog, sjutra u 20 sati.

Herceg Novi će u drugom kolu, u petak u 17 sati igrati sa ekipom Gacka, dok će se u subotu, u istom terminu, sastati sa Asteriksom.

Najbolje dvije ekipe sa zagrebačkog turnira obezbijediće plasman u narednu rundu kvalifikacija.

Rivali na tom turniru biće im dva najbolja tima sa turnira u Brnu, na kojem igraju domaćin Kralovo Pole Brno, Gran Kanarija i Alba Blaž.

Hapoel Kfar Saba odustao je od takmičenja zbog ratnog stanja u Izraelu.

Domaćin turnira druge runde kvalifikacija biće najuspješniji tim iz prvog kruga, a pobjednik će igrati u grupi CEV Lige šampiona sa Koneljanom, Žešovim i Štutgartom, dok će drugoplasirani biti u grupi sa Lođom, Le Kaneom i Prometejom.

Eliminisane ekipe iz u prvoj ili drugoj rundi kvalifikacija nastaviće takmičenje u CEV kupu.

Prvi protivnik prvakinja Crne Gore je zagrebačka Mladost, u četvrtak od 20 sati, rival kog Novljanke odlično poznaju.

Trener Herceg Novog, Milorad Krunić, kazao je da će prva utakmica sa ekipom Mladosti odlučiti dosta toga.

“Pobjednik tog duela biće u velikoj prednosti u ostatku turnira. Dobro smo se pripremili, odigrali smo sa ekipom Mladosti jedan prijateljski meč, u kojem je bilo 2:2 kod njih u gostima, tako da mogu reći da poznajemo dobro tim Mladosti i da ćemo sigurno biti taktički dobro pripremljeni. Na nama je da damo sto posto, a naš maksimum u ovom trenutku mogao bi da garantuje pobjedu u prvom kolu”, rekao je Krunić.

