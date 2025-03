Herceg Novi domaćin finalnog turnira

Podgorica, (MINA) – Herceg Novi će u petak i subotu biti domaćin finalnog turnira Regionalne vaterpolo lige.

Plasman u polufinale izborila su četiri najbolja tima iz ligaškog dijela šampionata.

Jadran je, nakon 22. kola, Premijer ligu završio kao prvoplasirani.

Crnogorskog predstavnika u polufinalu, sjutra u 17 sati i 30 minuta, očekuje duel sa Jadranom iz Splita.

U drugom polufinalu, tri sata kasnije, sastaće se Radnički iz Kragujevca i Novi Beograd.

Finalni meč na programu je u subotu u 19 sati i 30 minuta.

