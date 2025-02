Haseru zlato u veleslalomu, Peković završio na 73. mjestu

Podgorica, (MINA) – Austrijanac Rafael Haser osvojio je zlatnu medalju u veleslalomu na Svjetskom prvenstvu alpskih skijaša u Zalbahu.

Crnogorski reprezentativac Branislav Peković nije izborio drugu vožnju, a nastup je završio na 73. mjestu.

Haser je bio peti nakon prve vožnje, a do prvog svjetskog zlata došao je u vremenu dva minuta, 39 sekundi i 71 stotinku.

To je njegovo drugo odličje u Zalbahu, nakon što je prošlog petka bio srebrni u superveleslalomu.

Ima i bronzanu medalju prije dvije godine u Kurševelu.

Švajcarac Tomas Timler osvojio je srebrno odličje sa 23 stotinke zaostatka, dok je bronzani bio njegov sunarodnik Liok Mejar sa 51 stotinkom slabijim vremenom od pobjednika.

Timler u Zalbahu ima i ekipno srebro u paralel slalomu, dok je Mejar peti put u karijeri na pobjedničkom postolju na šampionatima svijeta.

U Zalbahu je bio zlatni u ekipnoj konkurenciji, ima srebro prije dvije godine u veleslalomu, dok je 2021. u Kortini Dampeco osvojio bronze paralel slalomu i alpskoj kombinaciji.

Bez medalje današnji veleslalom završio je Marko Odermat, koji je imao četvrto vrijeme, dok je kao sedmoplasirani završio vodeći nakon prve vožnje, Timon Haugan.

U veleslalomu nastupilo je 100 skijaša, prvu vožnju završilo je 77, a obje 49 skijaša.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS